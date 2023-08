Lingr: Feyenoord? Neskutečné. Ze Slavie bych zadarmo nikdy neodešel

Jste nadšený?

Dojmy jsou fakt skvělé. Jsem extrémně šťastný, že se celá akce podařila a že můžu být součástí takového úžasného klubu, jakým je Feyenoord. Všechno se seběhlo hrozně rychle, ještě jsem si možná ani úplně neuvědomil, co se mi podařilo.

Co na vás v Rotterdamu dělá největší dojem?

Když projíždím městem, vidím, že je fakt krásné. Prohlédl jsem si stadion De Kuip i tréninkové centrum. Kluci, kteří přišli do zahraničí, vždy říkají, že je to jiný svět. Můžu to jen potvrdit. Péče o hráče je neskutečná. Když jsem sem přijel, všichni o mě věděli, mají mě dopodrobna nasledovaného. Prostě top.

Průvodce vám dělá slovenský reprezentant Dávid Hancko, který přišel do Feyenoordu před rokem ze Sparty?

Ano. Jsem moc rád, že tu je. Ze začátku mi hodně pomáhá. Když je volná chvíle, bavíme se. Ale jsem tu zatím velice krátce, adaptace mi bude chvilku trvat.

Naskočíte už do nedělního utkání proti Almere City? Měl jste lehké zdravotní potíže.

Už jsem zdravý, ale rozhodnutí bude na lékařském týmu a trenérovi. Řekli mi, abych se adaptoval, abych byl v klidu. Slyším tu, ať nic neuspěchám, že mě potřebují na těžké zápasy, na Ligu mistrů. Myslím, že o víkendu je to tak padesát na padesát.

Liga mistrů byla velké lákadlo?

Určitě. Ani jsem nesnil o tom, že by se něco takového mohlo podařit. Zbývalo pár dní do konce přestupového období a ozval se Feyenoord. Je neskutečné, že si tu budu moct zahrát Ligu mistrů a být součástí takového klubu.

Se Slavií jste v předminulé sezoně proti Feyenoordu hráli hned čtyřikrát. Co si z toho pamatujete?

Vybaví se mi, že když jsme sem přijeli, tak hodinu a půl před zápasem bylo už úplně plno. Fanoušci jsou tu fanatici, chodí jich přes padesát tisíc. Navíc styl hry je hodně podobný Slavii. Myslím, že mi to tady bude sedět.

Mohli jsme z toho vytěžit víc než jen dva góly, litoval Jindřich Trpišovský a přivolával LingraVideo : Sport.cz

Váš přestup se dlouho řešil. Byl jste nervózní, jak vše dopadne?

Určitě ano. Musím přiznat, že poslední měsíce jsem byl pod velký tlakem ze strany Slavie. Ale nedivím se, lidé v ní chtěli, abych podepsal novou smlouvu. Já jim říkal, že bych nikdy neodešel zadarmo, což se i potvrdilo. Jsem rád, že jsem byl silný a vydržel jsem. Nabídka nakonec přišla. Slavia má dalšího hráče, kterého prodala do skvělého klubu. Věřím, že to ukáže i mladým klukům, že cesta do Slavia a z ní do ciziny fakt funguje a že ji budou využívat. Myslím, že jde o výhru pro všechny strany. Pro Slavii, pro agenty a samozřejmě i pro mě.

Výhra to asi ale nebyla pro slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského, který by vás asi nikdy nepustil. Ostatně během léta říkal, že od něj povolení přestoupit nemáte. Vnímal jste to?

Tohle mě pod tlak moc nedostávalo, on ví, že jsem psychicky odolný a že mám svou hlavu. Samozřejmě tohle jsem postřehl. Ale trenéři mě měli rádi a já je. Náš vztah byl skvělý. Trenér přiznal, že ho mrzí, že odcházím, ale zase musím říct, že mi to strašně přál. Jsem moc rád za to, že mě trénoval.

Foto: Global Sports Ondřej Lingr s dresem Feyenoordu Rotterdam. Druhý zleva jeho agent Radek Matějek se svým spolupracovníkem Vladimírem Kubíkem, vpravo David a Filip Zíkovi z agentury Global Sports.

Vaše budoucnost se řešila od lednového soustředění v Portugalsku, kdy přilétla první nabídka z Panathinaikosu. Jak jste těch osm měsíců prožíval?

Máte pravdu, vše začalo už v Portugalsku. Bylo to osm hodně těžkých měsíců. V zimě přišla nabídka na Slavii, ale trenéři mě poprosili, jestli bych ještě půlroku zůstal a pomohl udělat nějakou trofej. Nakonec jsme získali pohár. Pomohl jsem tím, že jsem vstřelil důležitý gól v semifinále v poslední vteřině proti Bohemce. Věřím, že celá Slavia si na mně cenila, že jsem pomáhal rozhodovat těžké zápasy. Slavia už teď byla v těžké situaci, měl jsem deset měsíců do konce smlouvy, nemohla mi moc bránit.

Do Panathinaikosu vás to nelákalo?

Lákalo. Věděl jsem, že budou hrát určitě poháry, teď jsou v posledním předkole Ligy mistrů. Věděl jsem, že trenér o mě má celý rok zájem. Ale Panathinaikos má omezené možnosti a nemohl si dovolit to co Feyenoord. Když se ozval Feyenoord, nebylo na co čekat. Zároveň děkuji agentuře TOP 11, které mě zastupuje a s přestupem mi pomohla.

Jaké bylo loučení se Slavií?

Hodně emotivní. Přiznávám, že ukápla i slza. Na trenérech jsem viděl, jak jsou smutní. Ale musím zase říct, že v očích úplně všech jsem viděl, jak moc mi to přejí a že byli nadšení z toho, jaká nabídka přišla. Myslím, že někteří se za mnou dorazí do Rotterdamu i podívat.

Jak jste rozloučil s šéfem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem?

Bohužel spolu jsme se nestihli osobně rozloučit, ale věřím, že se brzy uvidíme a rozloučíme se.

Jak jste vnímal nátlak z jeho strany? Nedávno řekl, že buď podepíšete novou smlouvu, nebo budete prodán.

Určitě jsem to vnímal, ale nerozhodilo mě to. Všichni vědí, že jsem silná osobnost. Ale s panem Tvrdíkem jsme byli vždy za dobře. Řekl jsem mu, že pokud nic nepřijde, novou smlouvu podepíšu. Nikdy jsem si nestěžoval. Vždycky jsem mu říkal, že si moc vážím nabídky, kterou mi dali. Cenil jsem si toho, že jsem součástí Slavie. Ale všichni na druhou stranu věděli, že si chci zkusit zahraničí. Na podzim mi bude pětadvacet, tohle třeba byla poslední šance.

Ve Slavii jste strávil tři roky. V čem jste se nejvíc posunul?

Angažmá ve Slavii mi dalo strašně moc. Určitě jsem začal být víc produktivní, to bych vypíchl nejvíc. Zjistil jsem, v čem je moje největší síla. Slavia mi pomohla, trenéři taky. Určitě mě vystřelila do velkého fotbalu.

Každému se vybaví vaše parádní branka proti Nice.