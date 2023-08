Lingr odešel ze Slavie do Feyenoordu

„Slavia změnila život mně i mé rodině, nikdy na to nezapomenu. Trofeje jsou jen bonus, miluju to tady, zkrátka si to sedlo. S kluky, s fanoušky, s trenéry i s lidmi v klubu. Neopouští se to tu lehce, ale jak všichni ví, chtěl jsem si zkusit zahraničí. Měl jsem ty ambice. Po skvěle odvedené práci si zkusit posun někam výš. Jsem moc rád, že to takhle vyšlo, že jsou všechny strany spokojené. A nesmírně si cením toho, že jsem mohl být součástí Slavie,“ vyznal se český reprezentant pro web červenobílých.