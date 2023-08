Slavia se učí nové jméno. „Bolek“ má rychlost i pokoru. Připomíná Oscara

Když sešívaní bušili do ukrajinského soupeře a spalovali šanci za šancí, přemýšlel Trpišovský, jak své mužstvo občerství. Dvacet minut před koncem vypustil na plac Boluwatife Ogungbayiho. „Byl to risk, nikdy takový zápas nehrál,“ přiznal slávistický kouč.

„Věřili jsme, že dobře zavírá zadní tyč a umí se rychlostně prosadit. Proto jsme na něj vsadili, nakonec to vyšlo, nevím, jestli by nějaký jiný hráč tu situaci před druhým gólem dohrával,“ podotkl Trpišovský.

Ogungbayi přišel do Slavie před rokem v rámci projektu, který sešívaní v Africe rozvíjejí. Hledají tam talenty, vytvářejí síť kontaktů. Bolu, jak se mu také říká, přišel z akademie Ilaji FC, na zkoušce zaujal a podepsal s vršovickým klubem smlouvu. V minulé sezoně naskakoval v dorostenecké lize, pro tu novou se přesunul do třetiligového béčka a letní soustředění absolvoval i s Trpišovského partou.

„Byl s námi v přípravě, je to hodný a milý kluk, který se usmívá, neodmlouvá, maká a nic nevypustí. Je to super i pro naši mládež. Kluci vidí, že když se maká a dá se do toho všechno, můžou se posunout i do áčka. Chtěl bych mu tímto i pogratulovat k prvnímu startu za áčko. Je to skvělé pro jeho budoucnost,“ povzbudil mladého spoluhráče Masopust.