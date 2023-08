Feyenoord? Ondrovi přestup moc přeju, řekl Trpišovský o Lingrovi a popsal loučení

Nedávno se loučil s Davidem Juráskem, teď Slavii a trenéru Jindřichovi Trpišovskému odchází další opora. Záložník Ondřej Lingr míří do Feyenoordu Rotterdam (čeká se na oficiální potvrzení přestupu) a ve čtvrtečním prologu 4. předkola Evropské ligy s Luhanskem už vršovickému týmu nepomůže. „Doufal jsem, že by tenhle dvojzápas ještě mohl stihnout, ale jednání byla hodně rychlá. Co víc si přát, než před klíčovými zápasy přijít o nejlepšího hráče,“ pousmál se kouč Trpišovský na středeční tiskovce.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Slávistický trenér Jindřich Trpišovský před čtvrtým předkolem Evropské ligy přichází o další oporu.

Článek Jste smutný, nebo vás těší, že posíláte další jméno do ciziny? V první řadě to Ondrovi moc přeju, měli jsme spolu skvělý vztah. Loučili jsme se v úterý, Mick van Buren mu hrál chorály Feyenoordu. Skoro to vypadalo, že má ještě větší radost než Ondra. (usmívá se) Ale zpátky k otázce: teď ve mně převažuje pocit, že jsme přišli o důležitého hráče před rozhodujícím dvojzápasem. Ale postupem času, až Ondru uvidím na De Kuipu, přijde pocit hrdosti. Teď si ale budete lámat hlavu, jak obstát bez něj. Přesně tak. Když přestupuje takový hráč, jsou v klubu všichni šťastní, ale my trenéři jsme nešťastní, protože přemýšlíme, jak ho nahradit ve velkých zápasech. Když jsme prožívali těžké chvíle, Ondra nám pomáhal na hřišti i mimo něj. Čekali jsme, že v tomhle přestupním období něco přijde, ale nakonec to byl blesk z čistého nebe, v pondělí se to seběhlo hrozně rychle. Ztrácíme silného člena kolektivu. 📸 Oficiální trénink před čtvrtečním zápasem play off Evropské ligy UEFA proti ukrajinskému týmu FK Zorja Luhansk máme za sebou! 😍 #UEL // @EuropaLeague pic.twitter.com/8v1bsZb69K — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 23, 2023 Už víte, jak bez Lingra poskládáte sestavu na první bitvu s Luhanskem? Je pravda, že se nám s Ondrovým odchodem a zraněním Oscara rozpadl extrémně silný střed. Zbyl víceméně jen Zafeiris, který to táhne skoro bez pauzy. Ve hře je i změna rozestavení, budeme reagovat na průběh utkání. Ostatně jako vždycky: chválím kluky za to, jak jsou flexibilní. Stanice O2 TV Sport odvysílá duel SK Slavia Praha - FK Zorja Luhansk v přímém přenose. Studio moderátora Davida Sobiška a expertů Antonína Rosys Miroslavem Stochem startuje od 18:30hodin. Přímo z Edenu bude aktuální informace přinášet reportérka Denisa Doležalová. Zápasem provede zkušené komentátorské duo ve složení Radek Šilhan a Václav Pilný Mimochodem, co od Luhansku čekáte? Podobný styl fotbalu jako Dnipro, s kterým jsme hráli ve třetím předkole, ale v trochu jiném pojetí. Luhansk se opírá o rychlé a náběhové strany a má velice silného útočníka Guerrera. Začátek sezony Zorje nevyšel, proto změnila rozestavení. Není skoro vůbec na míči a v hlubokém bloku čeká na rychlé protiútoky. Snaží se kontrovat dvěma křídelníky a zmíněným útočníkem. Co to pro vás znamená? Musíme být přesní v kombinaci a hodně myslet na zbytkovou obranu. Pozor taky na tři vysoké stopery Luhansku, jsou hodně nepříjemní. Zorja se pohybuje v deseti lidech blízko u sebe, takže hrajete do zavřeného prostoru. Hodilo by se, kdybychom navázali na komplexní výkon z úvodního zápasu s Dniprem, kdy první poločas byl v podstatě bezchybný. Kdo ještě bude chybět kromě Lingra a potrestaného stopera Igoha Ogbua? Z pohárové soupisky už jen Oscar, který pravděpodobně nebude ani na nedělní ligu. Věříme ale, že na odvetu s Luhanskem už ano. V tréninku s týmem už je záložník Wallem. V úterý měl ještě individuální program, ovšem v nominaci na zápas bude. Stejně jako obránce Jan Bořil, jenž ve víkendové lize s Baníkem po bezmála dvou letech nastoupil v základní sestavě? Jsme rádi, jak to s Baníkem zvládl, a že s ním můžeme počítat i na Luhansk. Uvidíme, v jaké roli, nicméně na tréninku vypadal dobře. Bude po dvojzápase s Luhanskem dobře vypadat i český pohárový koeficient? Ukrajina patří k hlavním konkurentům v bitvě o elitní patnáctku zaručující pět týmů v Evropě. Tenhle aspekt vnímáme, ale v první řadě chceme postoupit do Evropské ligy, kde jsme nebyli dvě sezony po sobě. Odehráli jsme tam spoustu skvělých zápasů a teď na to můžeme navázat. Koeficient by byl příjemný bonus, ovšem v tuhle chvíli máme jen jeden cíl: chceme si udělat dobrou výchozí pozici pro odvetu. Kdyby se nám podařilo uhrát podobný výsledek jako v prvním zápase s Dniprem, které jsme porazili 3:0, byli bychom šťastní.