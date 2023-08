Sladká série Slavie. Snad kouzlo Edenu znovu zafunguje, doufá Holeš před Luhanskem

Už je to víc než deset měsíců. Šestého října 2022 slávisté doma prohráli 0:1 s rumunskou Kluží, což byl výsledek, který tak nějak zapadal do loňského rozpačitého podzimu v Konferenční lize. Od té doby vršovický tým v Edenu pokaždé bodoval, příjemná šňůra se natáhla už na dvacet duelů. „Doma se cítíme silní, máme fantastické fanoušky. I díky nim je náš stadion zatím nedobytný. Chceme se divákům odměnit dalším postupem, Evropská liga nás hodně láká,“ vzkázal Holeš, jeden ze slávistických kapitánů.

Červenobílá parta se zkraje sezony veze na vlně: v domácí soutěži jako jediná zatím neztratila ani bod a při vstupu do třetího předkola Evropské ligy smetla ukrajinské Dnipro 3:0. V košické odvetě stačila k postupu remíza 1:1.

„Je fajn, že skupinu v Evropě máme jistou, klid ale necítím. Nečeká nás nic snadného, budeme dobývat kompaktní defenzivu. Hlavně si musíme dát pozor na zbytečné ztráty míče, z nichž by nás mohli potrestat," říká kapitán Tomáš Holeš.

„Je super, že se nám v lize povedlo všechno vyhrát a navíc postoupit přes Dnipro. Hodně si cením i třeba výsledků 1:0, v minulé sezoně jsme s takovými zápasy mívali trochu problémy. Tým je silný a cítíme se v dobrém rozpoložení. Máme cíl všechno vyhrát, postoupit do Evropské ligy a v zářijové reprezentační pauze si trochu odpočinout,“ popsal Holeš.

„Luhansk? Měli jsme dost videí a už víme, že to vypadá na trochu jiného soupeře než Dnipro. Zorja hraje víc z bloku a čeká na brejky. Tušíme, že budeme dobývat, a musíme se vyvarovat nepříjemných ztrát míče. Ideálem je připravit si nadějný výsledek do odvety, stejně jako se nám to povedlo minule s Dniprem,“ připomněl Holeš výhru 3:0 z prologu třetího předkola.