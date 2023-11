Los EURO: Češi půjdou do třetího koše, vyhnou se Slovákům či Nizozemcům

Začněme pohledem do celkové tabulky všech týmů, které se zúčastnily kvalifikace na EURO: Češi jsou po pondělním programu patnáctí, posbírali 15 bodů. Do třetího koše půjdou týmy, které se v tabulce seřadí na 12. až 17. místě, kam se tutově vejde i Součkova parta.

Češi neskončí hůř než sedmnáctí, protože v úterý je můžou přeskočit už jen dva týmy. Nizozemsko (stejně jako Česko má 15 bodů) po jistém postupu hraje s Gibraltarem, který v kvalifikaci zatím nezískal ani bod. A Chorvatsko (13 bodů) čeká bitva s Arménií; parta od Jadranu ještě nemá vstupenku na EURO jistou, ovšem pokud by vyhrála, přeskočila by český tým. Nikomu dalšímu už se to povést nemůže.

EURO 2024 Overall Table. 16 teams locked into pots. A Croatia win sends Italy to Pot 4. pic.twitter.com/iQlxAOrrod

Výsledky v kvalifikaci jsou jediným kritériem pro zařazení do losovacích košů. Do prvního kromě pořádajícího Německa půjde pět nejlepších vítězů kvalifikačních skupin a do druhého koše ostatních pět vítězů skupin plus nejlepší tým z druhých míst. Ve třetím koši budou druhý až sedmý nejlepší tým z druhých míst a ve čtvrtém zbylé tři týmy z druhých míst plus tři vítězové březnové baráže.