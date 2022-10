Luxus uvnitř stavenišť. Mládežníci Nice mají skvělé podmínky a spílají klubovým fanouškům

Nice (od našeho zpravodaje) - „Je mi 12 a na zápas půjdu. Jen táta je naštvaný, že nemůže. Bude koukat v televizi," vypráví Damien, člen zdejší akademie. Je jedním z dvou stovek šťastlivců, kteří zápas proti Slovácku uvidí přímo z tribun. I když Nice má kvůli řádění fanoušků zavřený stadion, klub využil možnosti pozvat děti do 14 let.

Oba patří do zdejší skupiny Mèfi, která sdružuje právě nejmenší fanoušky celku z přímořského města. Nice pozvalo také mládežníky z partnerských klubů v regionu, děti pak budou doprovázet speciální pedagogové z ministerstva školství.

„Ano, táta je velký fanoušek, ale ne ten, co hází předměty. Má šálu, dres a zpívá hymnu," popisuje Damien.

On i jeho nejlepší parťák Leo byli ve středu na tréninku své věkové kategorie. „Já chodím na fotbal jen dvakrát týdně, dělám i jiné sporty. Baví mě to tady, máme super trenéry," usmíval se chlapec a chtěl zapózovat pro web Sport.cz. To ale nedovolila jeho maminka, která se opodál vybavovala s kamarádkami. Jakmile uviděla, že se její chlapec chystá před objektiv, rázně zakročila.