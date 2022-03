Covid připravil Jaroše o dvě reprezentační sezony. Proto debut až v Andoře

„I na to jsem zvyklý," vykládá Jaroš, že spousta zápasů Notts County, kde momentálně hostuje, má podobný průběh. „Po většinu zápasu máme míč v držení my, takže moc práce nemívám. Musím být ale připravený a krýt jednu dvě střely, co na mě za zápas jsou," popisuje, jak to v anglické páté lize chodívá.