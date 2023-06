Hrdina v rukavicích Jaroš děkuje parťákům: Byli pomalu na kolenou. Všichni jsme dřeli

Rozhodně týmovost, všichni jsme dřeli a táhnuli za jeden provaz. Myslím, že se to ukázalo na konci, kdy kluci už byli pomalu na kolenou, ale nějak jsme to ukopali.

Asi týmovější. Angličané byli lepší individuálně, hráli to hodně přes strany. Tady to bylo spíš o ťukání.

Myslím, že hned po utkání si to užijeme, ale od pondělí budeme ladit na Izrael. Všechno bude směřovat ke středečnímu duelu. Izrael je výborný, jeho hráči fotbalově rostou. Na MS do 20 let porazili Brazílii a získali bronz. Nebude to vůbec nic lehkého.