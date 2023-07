Anglie - Španělsko 1:0 Neuvěřitelný závěr. Španělsko zahodilo v nastavení penaltu, titul slaví anglická jednadvacítka

Fotbalisté Anglie slaví! V sobotním finále ME hráčů do 21 let v gruzínském Batumi porazili tým Španělska 1:0, když v nastavení druhé půle přežili i pokutový kop. Ten zneškodnil brankář James Trafford, stejně jako následnou dorážku a za celý turnaj neinkasoval ani jediný gól. Angličané ovládli evropský šampionát fotbalistů do 21 let po 39 letech, jedinou branku finále dal záložník Curtis Jones.

Foto: Tamuna Kulumbegashvili, ČTK/AP Radost anglických fotbalistů ve finále ME hráčů do 21 let, kdy bylo jejich soupeřem Španělsko.

Článek Angličané byli ve finále po 14 letech, získali třetí titul po triumfech v letech 1982 a 1984. Na šampionátu v Gruzii a Rumunsku byli naprosto suverénní. Vyhráli všechny zápasy, včetně utkání s českým týmem ve skupině (2:0), ani jednou neinkasovali. Finále rozhodla šťastná trefa v nastavení první půle. Palmerův trestný kop tečoval do sítě záložník Curtis Jones a gólman neměl šanci zasáhnout. V nastavení druhé půle dostalo Španělsko šanci srovnat z pokutového kopu. Ten ale udělal hrdinu z anglického branáře Jamese Trafforda, který jej zneškodnil, stejně jako následnou dorážku a Anglie mohla o pár desítek sekund později slavit. Finále fotbalového ME hráčů do 21 let Anglie - Španělsko 1:0 (1:0) Branka: 45.+4 Jones. Rozhodčí: Eskas - Engan, Bashevkin (všichni Nor.) - Dingert (video, Něm.). ŽK: Gomes, Colwill, Trafford - Baena, Sancet, Oroz, Riquelme, Denia (trenér). ČK: 90.+11 Gibbs-White - 90.+11 Blanco (oba mimo hřiště). Anglie: Trafford - Garner, Colwill, Harwood-Bellis, Aarons - Smith Rowe (66. Madueke), Jones, Gibbs-White (74. Archer), Gomes (74. Skipp) - Palmer (83. Elliott), Gordon (83. Doyle). Trenér: Carsley. Španělsko: Tenas - V. Gómez (74. Barrenetxea), Paredes, Pacheco, Miranda - Blanco (83. Camello), Sancet (59. Veiga), Baena (59. Oroz) - Rodri (59. Riquelme), Ruiz, S. Gómez. Trenér: Denia. ME do 21 let EURO U21: Kompletní program a výsledky mistrovství Evropy do 21 let 2023

