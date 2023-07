Po vyřazení z EURO jen tři dny ležel. Ještě to trochu bolí, říká liberecký Červ

Pořád vyřazení ve skupině bolí?

Trochu pořád ano. Určitě jsme na EURO chtěli být dýl. Věděli jsme, že na to máme. Musím říct, že na zápas Izraele s Gruzií ve čtvrtfinále jsem se ani nekoukal, jak mě to bolelo... Nechtěl jsem sledovat nic, ani výsledky. Ale teď už jsem zase první den v libereckým, tak jsme do toho trochu šlápli a doufám, že to postupně odejde úplně.

A jak mrzí, že jste v posledním zápase s Izraelem nenastoupil?

Mrzí mě, že jsem nehrál, o to víc, když se zápas nezvládl. Ale šlo o rozhodnutí trenéra, o kterém mě uvědomil den před zápasem. Sdělil mi své důvody, já mu řekl, že je to na něm, a když se tak rozhodl, budu podporovat kluky z lavičky, že s tím souhlasím. Nic jiného jsem ani říct nemohl. (usměje se) Rozhodl se a já mu to nezazlívám. Kdyby to dopadlo, tak mu poděkuju, že mě pošetřil a nemohl jsem dostat žlutou kartu, kvůli které bych nemohl hrát čtvrtfinále, což byl ten důvod. Jenže postup nedopadl, což je škoda.

Jak těžké bylo pro vás sledovat utkání z lavičky?

Bylo to těžké, ale věděl jsem o tom a v hlavě se na to připravil. Že když do zápasu naskočím, nechám na hřišti všechno, ale i když nenaskočím, budu kluky podporovat z lavičky. Hecoval jsem to z ní, snažili jsme se kluky podpořit. V 82. minutě jsme bohužel dostali gól. Pak tam šel ještě Sejky zkusit hru oživit jako druhý útočník, ale nedopadlo to. Škoda.

Pro vás šlo o rozloučení s reprezentací do 21 let.

Ano, pro mě to bylo rozloučení s mládežnickou kariérou. Teď už jsem jenom v chlapech. Ale dal jsem si do hlavy, že jsem se rozloučil hezky, protože v podstatě poslední zápas v mládežnické reprezentaci jsem odehrál proti Německu a ten jsme vyhráli.

Co vám EURO ukázalo?

Konfrontace s těmi nejlepšími může člověka posunout. Jsou to další velké zkušenosti. Byl vidět rozdíl v individuální kvalitě a rychlosti, obzvlášť u těch hráčů z Anglie, kteří hrají Premier League nebo druhou anglickou ligu. Myslím, že je dobrá zkušenost snažit se jim přiblížit a zjistit, na čem pracovat a co zlepšit. Za takovou možnost jsem rád.

Stihl jste si po mistrovství odpočinout?

Dostali jsme tři dny volna. Vrátili jsme se ve čtvrtek večer a hned jsme mluvili s trenérem, který nám řekl, ať v klidu přijdeme až v pondělí. Za ty tři dny alespoň hlava vypnula, protože i s kempem před EURO jsme byli docela dost dlouho s jednou partou na hotelu nebo na tréninkovém hřišti, v tom do bylo dlouhé a náročné. Takže tři dny bodly.

Jak jste je strávil?

Ležel jsem. (směje se) Chtěli jsme někam alespoň na výlet, ale nakonec jsem byl tak unavený, psychicky a fyzicky tak vyčerpaný, že jsme se na to vyprdli a zůstali doma.

V Liberci jdete do plného tréninku, nebo máte ještě nějaké úlevy?

Naplno ještě ne, protože jsem si odnesl z prvního zápasu s Anglií nějaký menší šrám, takže mám teď trochu lehčí režim. Ale myslím, že co nevidět do toho naskočím naplno.

Platí i po EURO, že příští sezonu odehrajete za Liberec?

Mám tady smlouvu ještě na tři roky, takže se budu připravovat v Liberci.

Jak vnímáte změny v libereckém kádru? Na rozdíl od předchozích let jich zase tolik není.