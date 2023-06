Upřímný Suchopárek po vyřazení z EURO: Beru to na sebe. Rozhodující zápas jsem prokoučoval

Kutaisi (od našeho zpravodaje) - „Mrzí mě to," pravil Suchopárek. Při hodnocení nepovedeného šampionátu překvapivě došlo i na Jana Žižku.

Co vám těsně po zápase běželo hlavou?

Zklamání, zápas rozhodl jediný gól. Izrael vyhrál zaslouženě, měl víc šancí i větší kvalitu na míči. A my? Hráli jsme relativně slušně v rozehrávce, ale finální a předfinální fáze byla nepřesná. Co jsme si slibovali od těch, kteří nastoupili, to se nesplnilo.

V čem konkrétně?

Chtěli jsme být silní v situacích jeden na jednoho a podržet míč vpředu. Hlavně výsledky jsou zklamání, herní projev tolik ne, i když výkon proti Izraeli nebyl dobrý. Asi to bude i psychickým tlakem na hráče, který jsme na ně, myslím, nevytvářeli. U některých místo aby jim narostla křídla, byli v útlumu.

Čím to?

Mrzí mě, že jsem zápas z mého pohledu trochu prokoučoval. Snažil jsem se šetřit unavené hráče na další utkání, což se nepovedlo. Vývoj utkání příliš neumožňoval tam ty hráče dát a navíc jsme měli brzy vystřídáno, protože stoper Vitík musel odstoupit kvůli zranění. Možná to pro některé kluky byla i psychická újma.

Co se ještě nepovedlo?

Nedali jsme góly. V předchozím zápase s Německem jsme si šance vytvářeli, zato proti Izraeli ne. Řešení nám trvalo hrozně dlouho, střely byly slabé nebo velice nepřesné. Až závěrečný tlak trochu přinesl možnosti ke skórování. Určitě jsme hráli dvě dobrá utkání, ovšem dneska to z různých důvodů dobré nebylo. Soupeř do 65. minuty neměl vlastně nic, střídání Izraeli vyšla daleko líp. Na presink nám chyběly síly, do toho hráči měli menší zdravotní problémy. Ano, měli jsme některé zajímavé situace, ale řešení bylo špatné.

Cítil jste, že jsou hráči nervóznější než jindy?

Na předzápasovém tréninku jsem to z nich necítil, tam byli možná až moc free. Museli jsme jim ukázat některé věci kvůli organizaci hry, je to otázka jednotlivců. Chyběla nám nadstavba směrem dopředu: ti, kteří v prvních dvou zápasech hráli výborně, výkon nezopakovali. A ofenzivní hráči neměli dobré řešení. Vleče se to s námi delší dobu: i když jsme vystřídali několik hráčů, kvalitu jsme neměli. Chtěli jsme dostávat míče před branku, ovšem hráči to nesplnili. Spíš jsme otáleli a při centrech jsme byli nepřesní.

Nebylo ošidné, že vám stačila remíza? Není tak trochu v české mentalitě, že když stačí bod, tak se na něj hraje?

Kluci to po zápase říkali v kabině, ale já si to nemyslím. Česká mentalita není v tom, že se bojíte, to bychom neměli Žižku a další bojovníky za práva a svobodu. Nevěříte si, protože nemáte zkušenosti s takovým turnajem a konkurencí. Někdo se spokojí s tím, že má nadstandardní podmínky, a pak sám cítím, že když po hráčích chceme zdokonalování, na sto procent to nedělají. Bez konkurence je nedonutíte. Pak chybí třeba přesnost přihrávek, což bylo vidět ve všech zápasech.

Jak celkově hodnotíte EURO?

Vnímám ho jako neúspěšné, postup byl na dosah. V úvodním zápase s Anglií byla první půle nadstandardně kvalitní. Svojí hrou jsme soupeře překvapili. Bohužel jsme ale nedali góly a ve druhé půli po gólu naše mentalita a aktivita poklesly. Museli jsme na druhý zápas s Německem tým rozmělnit, abychom měli alternativy na oživení.

A přišlo senzační vítězství 2:1.

Dali jsme góly, ale v závěru jsme taky měli velké štěstí. Jen díky výborným výkonům v obraně jsme ten zápas ustáli. Jakmile máme jít kvalitou rozehrávky přes určité hráče, rychlost a přesnost provedení nestačí na soupeře, který je dobře organizovaný. Hráči vpředu jsou jiní než ti, kteří hráli proti nám v zápase s Izraelem. Proto jsme na náš tým napasovali taktiku, která přinesla určitý úspěch proti Anglii a Německu. Teď všichni řeknou: proč jste tedy nehráli stejně?

Proč tedy?