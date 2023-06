Zklamaný Jarolím o jednadvacítce: Šetření hráčů? Úplná blamáž, ostuda!

Co jste říkal na vystoupení českého týmu proti Izraeli?

Vůbec nic jsem nepochopil. To, co jsem viděl, bylo úplně mimo moje chápání. Že trenér šetřil některé hráče, to je úplná blamáž. Herní projev mě zklamal, byla to ubohost, výkon našich byl zbabělý a nesebevědomý.

Českému týmu stačila remíza, hráči se dušovali, že se na to nebudou ohlížet. Nakonec se ale zdálo, že na remízu hráli. Souhlasíte?

Bylo to tak. Ale i když hrajete na remízu, musíte něco předvést. Náš projev vypadal jako z pozice outsidera. Neměli jsme kontrolu nad míčem, nic, Izraelci herně dominovali. Zvlášť v první půli jsme nebyli schopní podržet balon na útočné polovině.

Myslíte si, že na hráče dolehl tlak a že situaci nezvládli v hlavě?

Proč by to ale neměli zvládnout? Vždyť fotbal hrají proto, aby vyhrávali. Navíc v realizačním týmu je dost lidí na to, aby hráče dokázali připravit. Jasně, ve sportu na takové úrovni jste pod tlakem permanentně, ale s tím se musíte naučit pracovat. Jinak v něm nemůžete fungovat.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Karel Jarolím v době, kdy trénoval Mladou Boleslav.

Trenér jednadvacítky Jan Suchopárek vzal porážku na sebe. Šlo o správné hodnocení z jeho strany?

Asi si byl vědomý toho, že to opravdu pokazil. Bylo by smutné hledat chyby jinde. Na druhou stranu je třeba říct, že ne každý by se k tomu takhle postavil. Nic to však nemění na konečném výsledku. Mladí hráči se mohli ukázat, dostat se do povědomí, protože evropské kluby ten šampionát sledují. Podle mě je z toho ostuda. Byl jsem fakt zklamaný z herního projevu. Nebylo v něm nic, z čeho bych vyčetl, co chce mužstvo hrát.

U21 | Ohlédnutí za závěrečným utkáním turnaje 📸 pic.twitter.com/aHcxHjktqX — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 28, 2023

Zaujal vás na šampionátu některý z českých hráčů?

Potenciál určitě naznačil Vasil Kušej, typologicky je to zajímavý hráč. Přišlo mi, že by možná mohl dát ještě nějaké kilo dolů, ale nechci to hodnotit, viděl jsem ho takhle jen v televizi. Opakuji, že má potenciál. Teď jde o to, jak má nastavenou hlavu, jestli je ochotný udělat maximum pro to, aby jednou mohl přestoupit do dobrého evropského klubu.

Zmínil byste ještě někoho dalšího?