Vylosujte nám Slováky! Lvíčatům by se derby v baráži moc zamlouvalo

Jan Žambůrek: „Líbily by se mi Dánsko nebo Slovensko. V Dánsku hraji, a protože tam znám nějaké hráče, vnímal bych to jako hodně zajímavý zápas. Slovensko by se asi líbilo většině našeho týmu, znamenalo by to samozřejmě prestižní derby. Naopak bych se vyhnul Chorvatsku a Ukrajině. Jsou to nevyzpytatelné týmy, několikrát jsme se s nimi poměřili v minulých kategoriích a většinou to byly nepříjemné bitvy."