ZNÁMKOVÁNÍ Lvíčat na Euru: Jedna čistá jednička, kdo naopak zklamal?

Středeční matný výkon proti Izraeli korunovaný prohrou 0:1 uzavřel do té doby relativně povedené vystoupení české fotbalové reprezentace na EURO do 21 let. Redakce Sport.cz zhodnotila výkony všech hráčů, kteří do šampionátu zasáhli. Čistou jedničku si na stupnici známkování jako ve škole vysloužil jen stoper Martin Vitík.

Foto: FAČR / PAVEL JIŘÍK ML. Čeští fotbalisté před zápasem s Izraelem

