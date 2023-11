Mládí vpřed, hlásá obrozená Plzeň. Na Evropu zbrojí trojicí dorostenců

Viktor Baier, Jan Paluska, Pavel Hašek. Všichni tři vrstevníci o sobě poprvé dali vědět během loňské sezony, kdy se velmi dobrými výkony prezentovali v juniorské Lize mistrů. Teď si to budou na trávníku moci ťuknout pěkně spolu i mezi dospělými. Což dělá určitě radost i majitelům Viktorie, kteří chod klubu režírují od léta. „Důležitý je pro nás rozvoj hráčů,“ neskrýval Martin Dellenbach, jeden ze dvou nejdůležitějších mužů v podnikatelské skupině FCVP GmbH, většinovém vlastníkovi.

Proč tedy nedat důvěru mladé krvi i v Tiraně, kam byl zápas s Ballkani přesunut pro nevyhovující stav hřiště v Prištině? Viktoria už má navíc postup do jarní fáze Konferenční ligy z prvního místa jistý. Sice se stále ještě bude bojovat o milionové prémie za body a koeficient, ale příležitost pro tři osmnáctileté mládežnické reprezentanty, věkem ještě dorostence, se i tak přímo nabízí.

S tímto kádrem odlétá Viktoria Plzeň do Albánie 🇦🇱 ROZHOVORY PŘED ODLETEM ➡️ https://t.co/8SCSJxUdO1 pic.twitter.com/q0xohxnD3J

Nikdo by se ani nedivil, kdyby dvoumetrový čahoun stál mezi třemi tyčemi od první minuty. Vždyť jediný ze svých čistých štítů uhájil právě na evropské půdě v klíčovém zápasu skupiny proti Dinamu Záhřeb (1:0). Jednalo se tehdy o nadmíru povedenou premiéru v seniorském A-týmu. Poté si zachytal i při těsné prohře 0:1 s Karvinou, absolvoval i úspěšné osmifinále MOL Cupu v Olomouci, kde Plzeň vyhrála 3:1.

„Podle expertů je to největší gólmanský talent v Česku,“ chválil Baiera po skvostném debutu Koubek. „Musím si sednout a popřemýšlet, co se vlastně stalo,“ líčil tehdy pocity mladičký brankář. Vzhledem k tomu, že v hierarchii Viktorie předskočil Slováka Mariana Tvrdoně a za suverénním Jindřichem Staňkem poctivě plní roli dvojky, Baierovi v cestě do základu nebrání téměř nic.