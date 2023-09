Moje chyba! Legendární kouč vzal porážku v madridském derby na sebe

„Myslím, že náš systém nebyl problém, spíš křehká defenziva. Nebyli jsme kompaktní a soupeř toho využil,“ řekl Ancelotti zástupcům médií. „Když tým nedělá to, co dělat má, musím za to přijmout odpovědnost. Porážku beru na sebe, je to moje chyba,“ přidal šéf lavičky Realu.