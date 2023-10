Moje snížení dalo týmu sílu, těšilo Schranze. Spornou penaltu neviděl

Jsme strašně rád za celý tým. Z takto těžkého zápasu, který se vyvíjel špatně, jsme dokázali udělat tři body. Velmi mě to těší.

Po každém vítězství si oddychneme, jsou to velice cenné tři body. Obzvlášť po tom průběhu.

Možná jsme nebyli na zápas úplně dobře nastavení. Liberec do něj naopak vstoupil skvěle. Byl dříve u odražených míčů a vytvořil si tlak. Padaly nám do vápna centry z obou stran, z toho pak vzešly dva góly. Asi jsme nebyli dost koncentrovaní, ale o to víc si cením toho, že jsme dokázali utkání otočit na naši stranu.