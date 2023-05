Motivaci jsme měli, odmítá Horejš spekulace po prohře s Pardubicemi. Jablonec podle něj doplácí na marodku

Bylo těžké hráče na zápas naladit, když prakticky již o nic nehrajete?

Je to ligové utkání, a podle toho jsme k tomu přistupovali. Když hrajete za FK Jablonec, který byl zvyklý bojovat o evropské poháry, motivace by měla být jasná. Nechtěli jsme dopustit žádné spekulace, hráli jsme naplno a myslím, že to bylo vidět. Gólové šance jsme si tvořili, rozhodla nepřesnost ve finální třetině.

Jak jste tedy celé utkání viděl?

Zápas se rozhodl v prvním poločase. Domácí do něj vstoupili lépe, agresivně. Pomohl jim brzký gól, kdy jsme neobsadili hráče na zadní tyči. Pak byli důraznější, nám chyběl pohyb, i když jsme nějaké možnosti měli. Mohli jsme dorovnat Michalem Černákem, ve finální třetině jsme ale dnes nebyli přesní.

Ve druhém poločase jsme se výrazně zlepšili, hlavně co se týče pohybu. Naše hra určitě byla jiná, měli jsme tam dvě jasné možnosti Matěje Polidara, které jsme nevyužili. Domácí byli efektivnější a proto vyhráli. Za začátek první půle jsme si ale dnes asi stejně nezasloužili, aby zápas dopadl lépe.

Jak se vám zamlouval výkon Miloše Kratochvíla, který po téměř čtyřměsíčním zranění odehrál celý poločas? Počítal jste s tím, že by měl naskočit na tak dlouhý časový úsek?

Nepočítal. Já nikdy nehledám výmluvy, ale vím, že tihle hráči nám chyběli, několikrát jsem to zmiňoval. A dnes asi bylo vidět proč. Ten kluk po skoro půl roce, co nehrál, patřil k nejlepším hráčům na trávníku. Je vidět že má obrovskou kvalitu. Včera jsme měli na tréninku poprvé i Davida Housku a vypadalo to celé úplně jinak. Věřím, že se oba dají stoprocentně do kupy a budou připraveni na příští sezónu. Jsou to hráči, kteří Jablonci obrovsky chybí.

Budujete již nějak tým na příští ročník? Máte v kádru několik hráčů na hostování, kteří se zřejmě vrátí do mateřských klubů...

Samozřejmě se o tom s panem majitelem (Miroslav Pelta, pozn. red.) bavíme, víme, co bychom chtěli. Ale mužstvo mělo podle mého kvalitu i v této sezóně, bohužel přišlo o klíčové hráče v důležité momenty, když se lámal chleba. Pardubice hrají velice dobrý fotbal, přeji jim, fandím jim. Ale kdyby jim vypadli Hlavatý s Janoškem, asi by to pro ně také bylo těžké.

Potěšili vás alespoň fanoušci, kteří do sektoru hostí dorazili ve velmi slušném počtu?

Mrzí mě, že jsme jim neudělali radost v podobě lepšího výsledku, protože jsou skvělí a fandili výborně. Za to jim patří velký dík. Dnešní utkání mělo úžasnou atmosféru, a to i díky domácímu publiku. Pardubice postavily pěkný, útulný stadion a je super, že sem chodí čtyři tisícovky lidí a fandí. To jim může mnoho týmů v lize závidět.

Jak byste tedy celkově zhodnotil uplynulou sezónu?

Byla těžká, složitá. Zkomplikovali jsme si ji podzimní částí, kdy jsme se nedostatkem disciplíny a červenými kartami připravili o spoustu bodů. Do jara jsme pak šli s velkým handicapem. Jarní část jsme zvládli velice slušně, stáhli jsme náskok a pohybovali se okolo sedmého, osmého místa. V posledním týdnu základní části jsme pak de facto přišli o to, abychom sezónu převrátili na dobrou stranu, kvůli zápasům s Olomoucí a Budějovicemi. Spadli jsme do poslední skupiny a tam by Jablonec být neměl.