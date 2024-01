Mraky gólů a zázraky na počkání. Fotbal před deseti lety ztratil slavnou ikonu

Byl to den, kdy truchlila celá fotbalová planeta. Zjihli krajané Cristiano Ronaldo, Luis Figo či José Mourinho, německý elegán Franz Beckenbauer i Josef Masopust: „Je to veliká ztráta.“ Pátého ledna 2014 fotbal přišel o jednu ze svých největších ikon, portugalský génius Eusébio zemřel v jednasedmdesáti na srdeční zástavu. Byl to originál, moc lepších fotbalistů dějiny nepoznaly.

Foto: BIPPA, ČTK/AP Portugalský útočník Eusébio (v bílém) byl mimo jiné nejlepším střelcem mistrovství světa 1966, kde skóroval devětkrát. Trefil se i ve vyhraném zápase o bronz se Sovětským svazem (2:1).