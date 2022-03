Bezpředmětné! Ruský fotbal zvážil pro a proti, takže z Evropy do Asie neodejde

Okamžitě se rozběhly spekulace, zda by pro ruský fotbal nebylo výhodnější opustit Evropu a stát se se členem Asijské fotbalové konfederace. Nebylo by to poprvé, co by k něčemu takovému došlo. Kazachstán kupříkladu v roce 2002 vyměnil Asijskou konfederaci za UEFA, Austrálie se o čtyři rok později přesunula z Oceánie do Asie, Izrael vyměnil konfederace dokonce už třikrát – hrál v asijské zóně, poté v Oceánii a od devadesátých let je členem UEFA.

Vedení ruského fotbalu ovšem usoudilo, že odchod z UEFA a členství v Asijské konfederaci by představovaly hodně zdlouhavý proces, a navíc by žádný přínos nepředstavovaly. Třeba i proto, že ruská reprezentace by se už nemohla zapojit do probíhající kvalifikace o účast na Asijském poháru a vstoupila by až do kvalifikace o postup na MS 2026.

Foto: Martin Meissner, ČTK/AP Zleva prezident FIFA Gianni Infantino a ruský prezident Vladimir Putin v silném dešti během finále MS 2018 v Rusku.Foto : Martin Meissner, ČTK/AP

Pro ruské klubové celky by navíc existovala v asijské Lize mistrů a turnaji AFC coby druhé klubové soutěži celá řada omezení. Kupříkladu limit pro legionáře je tam hodně přísný. V jednom mužstvu smějí nastoupit pouze tři a jako čtvrtý pak legionář ze země Asijské konfederace.

A pak je zde samo sebou pramalá atraktivita soupeřů, dlouhé a náročné přelety a samozřejmě velice skromné prize money.

Zatímco vítěz asijské Ligy mistrů získává prémii 4 miliony dolarů a poražený finalista polovinu, v evropské Lize mistrů je už výhra ve skupinové fázi oceněná částkou 3,2 milionu dolarů, celkový vítěz pak zinkasuje 22,7 milionů.

Foto: Alexander Zemlianichenko, ČTK/AP Zleva prezident FIFA Gianni Infantino a ruský prezident Vladimir Putin na kongresu FIFA v roce 201 v Moskvě.Foto : Alexander Zemlianichenko, ČTK/AP

Problém by navíc vznikl i s tím, že by ruské kluby vstoupily do asijských soutěží s nulovým ratingem, takže by v předkolech musely hrát s mužstvy z Východního Timoru a spol.

A pak jsou zde pochopitelně další aspekty, které Ruský fotbalový svaz odradily od úvah vyměnit Evropu za Asii. Pramalou atraktivitou soutěží a soupeřů počínaje i seznamem zemí označených Ruskem za nepřátelské konče. Je mezi nimi kupříkladu Japonsko, Korejská republika, Austrálie, Singapur, Tchaj-wan, takže s mužstvy z těchto zemí by se ruské týmy nesměly utkat.

„I když na náš fotbal uvalí FIFA distanc, který bude mít za následek i distanc ze strany UEFA, nemá Ruská fotbalová unie v úmyslu opustit evropský fotbal a plánuje zůstat v UEFA do zrušení omezení," cituje Sport-express stanovisko vedení ruského fotbalu před čtvrtečním jednáním kongresu FIFA.

Na něm je jako čtvrtý bod programu zařazené jednání o vyloučení či pozastavení členství fotbalových asociací Keni a Zimbabwe vzhledem k vměšování vlády do fotbalových záležitostí a stejně, jak by se mělo hlasovat o dalším členství Ruské unie.

Foto: Alexander Safonov, ČTK/AP Ruský prezident Vladimir Putin kope do míče na snímku z roku 2018.Foto : Alexander Safonov, ČTK/AP

K pozastavení členství je zapotřebí souhlas tří čtvrtin delegátů. Při účasti 208 asociací patřících do FIFA (pochopitelně bez Ruska) by tedy bylo zapotřebí, aby 156 delegátů hlasovalo pro pozastavení ruského členství.