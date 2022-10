Fanoušci nakonec mohou na fotbalové MS v Kataru bez testu na covid

Až dosud se návštěvníci Kataru museli při příletu do země prokázat negativním testem, v případě PCR testu ne starším než dva dny a u antigenního testu než den. Všichni starší 18 let museli mít také staženou aplikaci, která monitorovala jejich pohyb a zdravotní stav. Povinnost očkování ke vstupu do země byla zrušena už v září.