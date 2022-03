Komplikace zase pro štěstí, nebo smůla? Reprezentace kvůli poruše letadla musí měnit plány

A je to tady zase. Česká fotbalová reprezentace mění program. Z důvodu technické závady na letadle se do Švédska přesune až ve středu. Loni nastal stejný problém, když se chystala na osmifinále EURO. Porouchaný stroj jí tehdy přinesl štěstí, v Budapešti pak Nizozemsko vyřadila. Na Sever teď potřebuje odcestovat ke čtvrtečnímu utkání semifinále baráže o postup na mistrovství světa do Kataru.

Foto: Pavel Dosadil, Sport.cz Letadla někdy zlobí... Zleva Tomáš Vaclík, Jakub Jankto a Antonín Barák na archivním snímku po přistání v Belfastu.Foto : Pavel Dosadil, Sport.cz

Článek Lze vstoupit dvakrát do téže řeky? Brzy se ukáže... Odklad odletu kvůli poruše na stroji loni v červnu české reprezentaci přinesl štěstí. V osmifinále proti Nizozemsku předvedla svůj nejlepší výkon na EURO a postoupila dál. Utkání v Solně na okraji Stockholmu bude ve čtvrtek prvním krokem k postupu na světový šampionát. Vítěz pak zamíří k rozhodující bitvě do Polska. Tiskový mluvčí fotbalové reprezentace Petr Šedivý o problémech s odletem do ŠvédskaVideo : FAČR Trenér Jaroslav Šilhavý by se rozhodně raději přidržel původního plánu. Národní tým si ještě dopoledne zatrénoval na Strahově, odpoledne měl v 16:00 z Ruzyně odletět do Švédska. Kvůli problémům s letadlem ale musel narychlo změnit plány a noc z úterý na středu ještě stráví v Praze. V dějišti utkání v Solně poblíž Stockholmu ve středu absolvuje tradiční předzápasový trénink a ve čtvrtek od 20:45 nastoupí k semifinále play off. MS 2022 Švédsko má fantastický tým, víme však také o jeho slabinách, avizuje Hložek

