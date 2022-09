Němečtí fotbalisté mají slíbeno za zlato z MS 10 milionů na hlavu

Pokud mužstvo kolem kapitána Manuela Neuera postoupí do finále, dostane každý hráč 250.000 eur, za třetí místo je 200 000 eur. Za účast ve čtvrtfinále inkasují Němci 100 000 eur, první místo v tabulce základní skupiny s Japonskem, Španělskem a Kostarikou je ohodnoceno částkou 50 000 eur.

Výše prémií pravidelně roste. Za čtvrtý titul mistrů světa v roce 2014 v Brazílii dostal každý německý fotbalista 300 000 eur, před čtyřmi lety v Rusku by byla odměna 350 000 eur. Jak připomíná agentura SID, pokud by německé fotbalistky na letoším MS v Anglii porazily ve finále domácí tým, dostaly by 60 000 eur na hlavu.