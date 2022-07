Novinka schválena. FIFA s ní počítá na šampionátu v Kataru

Díky novince počítač upozorní na ofsajd videorozhodčího a ten poté rozhodne. "Systém je připravený a my taky. Všechny testy proběhly k naší naprosté spokojenosti," řekl šéf komise rozhodčích FIFA Pierluigi Collina.

Celý proces posuzování bude podle Colliny mnohem rychlejší a přesnější než dosud. Konečné rozhodnutí by mělo padnout do 25 sekund. "Doteď i s nejlepší technikou to trvá v průměru 70 sekund," řekl Collina.