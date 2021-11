Podle Anderssona jsou švédští fotbalisté doma silní, mrzí ho ztráta Ibrahimovice

"Češi porazili v osmifinále letošního Eura Nizozemsko a poté vypadli s Dánskem. Evropský šampionát se jim povedl. Střetnutí s nimi nebude těžší nebo lehčí než s ostatními týmy, na něž jsme mohli narazit. Nemám přehled o jejich současné situaci, ale na přípravu je spousta času. Česko je silné v mládežnickém fotbale. Celkově je jejich fotbal na slušné úrovni," řekl Andersson v on-line rozhovoru pro švédská média.

Seveřané vyzvou Česko 24. března. Vítěz duelu se o pět dní později utká ve finále s lepším z dvojice Rusko - Polsko. Jeden z těchto celků bude hrát doma. "Jsem rád, že jsme se dostali do této společnosti, protože jsem nechtěl narazit na Portugalce nebo Italy. Plně se ale soustředíme na Česko a ne na Rusko a Polsko. Ve Friends Areně jsme z posledních 14 kvalifikačních zápasů jedenáctkrát vyhráli a třikrát remizovali. Doma jsme silní," uvedl Andersson.

Foto: Angel Fernandez, ČTK/AP Švédský kapitán Victor Lindelof v duelu se Španělskem.Foto : Angel Fernandez, ČTK/AP

Švédové v posledním play off o mistrovství světa, které se ještě hrálo jednokolově na dva zápasy, překvapivě vyřadili Itálii. "Minule jsme si vedli v baráži velmi dobře, tak doufám, že to zopakujeme. Ale v podobě Česka nás čeká hodně silný soupeř," konstatoval devětapadesátiletý rodák z Halmstadtu.

Švédsko postoupilo do play off z druhého místa ve skupině B, kde skončilo čtyři body za vítězným Španělskem. Naopak Češi skončili v kvalifikační skupině až třetí a do play off prošli jako jeden ze dvou vítězů skupiny Ligy národů spolu s Rakouskem.

Anderssonův tým nastoupí proti Čechům bez čtyřicetiletého kanonýra AC Milán Ibrahimovice, který se "vykartoval" v závěrečném duelu kvalifikační skupiny ve Španělsku. Hvězdný útočník v nastavení fauloval Césara Azpilicuetu, jemuž se pomstil za to, co v průběhu utkání udělal jednomu z jeho spoluhráčů. Rodák z Malmö přiznal, že šlo o hloupost, kterou ale udělal záměrně a jíž nelituje. Andersson se na to dívá jinak.