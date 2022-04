Půjdeme až do finále MS, troufá si trenér Argentinců. My také, přidal se kouč Němců

Spokojeni jsou všichni. Tedy téměř všichni, protože při losování fotbalového mistrovství světa v Kataru se žádná skupina smrti nezrodila, takže týmy pasované do role favoritů by měly do osmifinále postoupit bez větších problémů. I když... „Není to skupina smrtí, není to ale ani skupina života. Každá skupina má určitý stupeň obtížnosti,“ pravil brazilský trenér Tito, s jehož mužstvem si páteční los v Dauhá zalaškoval. Ve skupině má dva stejné soupeře, jako před čtyřmi lety v Rusku. Kanárky čekají Srbsko a Švýcarsko.

Foto: Franklin Jacome, Reuters Trenér argentinské fotbalové reprezentace Lionel Scaloni věří, že se jeho tým dostane do finále MS v Kataru.Foto : Franklin Jacome, Reuters

Článek „Je to jako poloprázdná nebo poloplná sklenice. Kdybychom se podívali na minulé šampionáty, Uruguay by byla favoritem, podle aktuálního žebříčku FIFA budeme favoritem my. Nesmíme zapomenout ani na Ghanu a Koreu, mají velmi silné hráče," mluvil v podobné tónině trenér Portugalska Fernando Santos. Našli se pochopitelně trenéři, kteří byli po losu tak trochu na rozpacích. „O těchto soupeřích nic nevíme. Alespoň já ne, ale předpokládám, že ani naši analytici," pravil kouč Nizozemců Louis van Gaal. „Mají tudíž před sebou spoustu práce. V porovnání s MS 2014, kdy jsme dostali nejtěžší skupinu se Španělskem, Chile a Austrálií, je tohle přijatelnější los, přestože budeme hrát proti mistrům Afriky." Foto: www.sofascore.com Tak rozhodl los...Foto : www.sofascore.com „My máme silnou skupinu, protože v ní máme Německo. O ostatních soupeřích toho ale příliš nevím. Mám-li být upřímný, tak téměř nic. Nyní je čas, abychom je nastudovali," přidával se španělský kouč Luis Enrique. „Nebude to snadné, ale máme velké plány. Nemůžete tady dostat lehkou skupinu, všichni účastníci jsou kvalitní. Chceme dojít co nejdál, nejlépe až do finále," reagoval trenér Německa Hansi Flick na společenství Španělska, Japonska a lepšího týmu z barážové dvojice Nový Zéland - Kostarika. Pravda, pár trenérů zasténalo. Jako třeba španělský kouč ve službách Belgie Roberto Martínez. „Je to opravdu těžký los. Belgická reprezentace je s Marokem propojená, hráči jako Fellaini a Chadli mají marocké kořeny. Kanada má za sebou opravdu povedenou kvalifikaci a Chorvatsko je silný tým, který dobře známe z MS 2018. Nezískali stříbro pro nic za nic." Foto: Hamad I Mohammed, Reuters Bývalý vynikající německý fotbalista Lothar Matthäus při losování MS 2022 v Dauhá.Foto : Hamad I Mohammed, Reuters "Není to žádná sláva. Raději bychom se vyhnuli Francouzům, protože patří k nejlepším týmům světa a mají skvělé hráče," notoval si s ním trenér Dánů Kasper Hjulmand, jehož tým se ve skupině střetne nejen s Francií, ale i s Tuniskem a jedním týmem z tria SAE/Austrálie/Peru. Nejsebevědomější ze všech byl naproti tomu Argentinec Lionel Scaloni. "Jsme dobří a věříme si. Nemůžeme si stěžovat, ale ani nemůžeme být spokojení. Mexiko známe, Polsko v play off postoupilo přes Švédsko a Saúdské Arábii se povedla kvalifikace. Respektujeme všechny soupeře, je to těžká skupina. Vzkazuji lidem u nás, aby byli v klidu a užili si mistrovství světa, které snad zakončíme ve finále." Anglie Jen dva národy nevědí nic o fotbale - Eskymáci a Američané, připomněli po losu Southgateovi největší blamáž Anglie

