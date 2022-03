Šance bez Schicka hodně klesají, bojí se Zelenka. Jedničkou by měl být Kuchta. Co varianta s Lingrem?

Moc toužil po tom, aby se mohl o mistrovsví světa porvat přímo na hřišti. Dělal vše, co bylo v jeho silách, aby poraněné lýtko vykurýroval a byl k dispozici. Když se však v neděli odpoledne potvrdilo, že Patrik Schick schází v nominaci Leverkusenu na zápas ve Wolfsburgu, bylo jasné, že nepomůže ani národnímu týmu ve čtvrtečním barážovém duelu ve Švédsku.

„Věřili jsme, že Patrik bude k dispozici. Před týdnem začal trénovat, ale do plného tréninku s týmem se nakonec zapojí až teď. Je to pro nás velká ztráta," smutně zvěstoval reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

„Jsme domluvení, že bychom se v případě postupu do finále spojili a řekli si, jaký je Patrikův stav před zápasem v Polsku. Existuje tak možnost, že by se připojil v průběhu srazu," zadoufal kouč, že by mohl elitního útočníka využít v případné druhé bitvě o šampionát v Kataru.

Jenže nejdřív musí oslabený český soubor, kterému se úplně rozpadla i obranná řada, skolit houževnaté a nepříjemné Švédy. „Směrem k postupovým ambicím je to strašná rána. Bojím se, že naše šance kvůli Patrikově absenci hodně klesají," zapřemítal bývalý ligový útočník Luděk Zelenka.

To, jak je Šilhavého družina na Schickovi závislá, se ukázalo na loňském mistrovství Evropy. Český bombarďák na něm dal pět gólů, byl společně s Cristianem Ronaldem nejlepším střelcem šampionátu a výrazně táhl národní mužstvo do čtvrtfinále.

„To, že jsme se dostali takhle daleko, byla hlavně jeho práce. Je jasné, že na hřišti je dalších deset hráčů, ale on dával góly v podstatě z ničeho. Nebylo to tak, že bychom si vypracovali dvacet šancí a on dal pár gólů. Z jedné šance hned skóroval. Takového střelce potřebujete i pro baráž," přidal Zelenka. Schick navíc v probíhající bundesligové sezoně nasázel už dvacet branek.

Kdo se za nastalé situace nabízí pro roli prvního útočníka reprezentace? Nejspíš Jan Kuchta, jenž se slušně uvedl v Lokomotivu Moskva, ve třech ligových zápasech se trefil dvakrát. „On představuje asi nejkonzervativnější řešení. Vzhledem k tomu, že Jarda Šilhavý platí za konzervativního trenéra, je jeho nasazení nejpravděpodobnější," prohodil autor dvaadevadesáti ligových branek.

„Je to dobrý hráč do vápna, ale z mého pohledu potřebuje mančaft, který se hodně tlačí dopředu. Pak si místo dokáže najít. Pokud budeme v defenzivě a míň držet balon, bude to pro Kuchtu těžké," dodal Zelenka.

Foto: fclm.ru Jan Kuchta v dresu Lokomotivu.Foto : fclm.ru

Chybí i zraněný Matěj Vydra. V nominaci figuruje ještě Tomáš Pekhart z Legie Varšava, který sice o víkendu brzy střídal, ale jeho zranění není vážné. Čerstvě a premiérově byl donominován útočník Slovácka Václav Jurečka.

Mezi útočníky je psán i sparťan Adam Hložek, jenž však spíše nastupuje na křídle nebo pod hrotem. „Ve Spartě v útoku dřív hrál, ale trenér Pavel Vrba mu hledá jiný post. Asi by to zvládl, ale byl by to trochu risk. Což bude svým způsobem jakákoliv varianta," upozornil bývalý hráč Slavie, Žižkova, Brna nebo Blšan.

Sám nabízí ještě jedno neotřelé řešení - do útoku s Ondřejem Lingrem. Ofenzivní univerzál si tenhle post ve Slavii už párkrát vyzkoušel. „Sestavu ovlivní dva aspekty. Jeden je zkušenost v nároďáku, ti kluci něco odehráli a trenérovi se líbili. Druhým je forma, a ta mluví pro Lingra. Dává góly, věří si, je v laufu, je taková pilná včelička, která toho hrozně moc naběhá," nabídl Zelenka překvapivou alternativu v zapeklité situaci.