Šmicer věří, že po baráži nového trenéra hledat nebude

„Máme široký záběr. Od mládeže až po reprezentaci. Tedy, pokud budeme o názor na fungování, hru a výkony národního celku a práci trenérů požádáni," připomíná Šmicer, vědom si i možnosti, že by v případě barážového nezdaru a hledání nového reprezentačního kouče mohl mluvit i do tohoto výběru. Samozřejmě s vědomím, že poslední slovo má výkonný výbor.

„O to víc přeju Šilhavému, aby s reprezentací na světový šampionát postoupil a debaty na téma reprezentační trenér se na pořad vůbec nedostaly. Porazit se dá jakýkoli soupeř, o čemž se naše mužstvo přesvědčilo na posledním mistrovství Evropy v osmifinále s Nizozemskem. Když se takovému výkonu přiblíží, mohou vyhrát i příští čtvrtek v Solně, " trochu se zarazil při představě, že by z jeho sedmičlenné rady měl vzejít v budoucnu třeba i návrh, kdo by eventuálně měl národní tým převzít.