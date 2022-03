Schick v pondělí trénoval ještě individuálně. Stihne baráž? Šilhavý věří. Co Leverkusen?

Schick si natrhl lýtkový sval před necelým měsícem v zápase proti Mohuči, minulý týden se objevily nadějné zprávy, že je definitivně zdravý, jenže o víkendu v derby proti Kolínu nad Rýnem neseděl ani na lavičce. Tenhle týden má ještě dvě možnosti, aby se vrátil do hry.

Leverkusen hostí ve čtvrtek v osmifinále Evropské ligy Atalantu Bergamo, v neděli hraje ve Wolfsburgu. Pokud by ani v jednom případě nenastoupil alespoň na část utkání, je Schickova účast nepříliš pravděpodobná.

„Ale nevím o tom, že by existovala ze strany Leverkusenu nějaká podmínka," podotýká Šilhavý. „Ale žádné naschvály dělat nebudeme," naznačuje, že na sílu Schicka brát nebude. „Komunikují spolu naši lékaři a doktoři Leverkusenu. Věříme, že bude k dispozici," přidává reprezentační manažer Libor Sionko.

Stavitel národního týmu zůstává také optimistický, že ho v baráži proti Švédsku a případně následně proti Polsku využije. „Patrik se cítí dobře, nic ho nebolí. Trénuje, připojuje se k mužstvu. Věří, že v závěru týdne nastoupí do některého zápasu. Čeká, jak se domluví s trenérem. Každopádně je natěšený a věří, že bude na baráž k dispozici," popisuje rozpoložení klíčového střelce Šilhavý.

Je však nepravděpodobné, že by Schick hrál už ve čtvrtek proti Bergamu. „V pondělí poprvé trénoval individuálně s míčem. Nevím, jak to bylo v úterý, ale nemyslím si, že by byl proti Atalantě k dispozici. Víc budeme vědět ve středu. Možná bude jeho nasazení tématem pro utkání ve Wolfsburgu," podává Sport.cz zprávu přímo z Německa novinář z deníku Bild Phillip Arens, jenž se na dění v Leverkusenu specializuje.