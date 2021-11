Švédsko! Pak případně Rusko či Polsko, zase venku... Češi znají soupeře pro baráž

Gigantům se vyhnuli, další už je jen na nich... Čeští fotbalisté znají jméno soupeře pro semifinále play off o mistrovství světa v příštím roce v Kataru. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se utkají se Švédskem venku. V případě postupu do finále play off by narazili na lepšího z dvojice Rusko–Polsko, opět na jeho půdě. Los proběhl v sídle FIFA v Curychu.

Foto: FAČR Český tým před zápasem s Estonskem v Praze na Letné.Foto : FAČR

Článek Fotogalerie Pavouk baráže o MS Nabídka byla pestrá. Národní tým věděl, že v březnovém semifinále baráže narazí na Itálii, Portugalsko, Rusko, Skotsko, Švédsko nebo Wales. Pátá možnost je správná, Švédsko! Český tým skončil ve své kvalifikační skupině až na třetím místě a do play off prošel jako jeden ze dvou vítězů skupiny Ligy národů spolu s Rakouskem. Šilhavého svěřenci byli před losem mezi šesticí nenasazených celků, což znamenalo, že ve dvoukolové baráži začnou venku. V semifinále play-off o postup na mistrovství světa 2022 vyzveme Švédsko 🇸🇪 V případě vítězství a postupu do finále se utkáme s vítězem utkání Rusko - Polsko 🇷🇺🆚🇵🇱 I tento zápas bychom případně odehráli na hřišti soupeře 🏟 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 26, 2021 Reprezentace hrála ve své historii se Švédskem 19 utkání, ve kterých má pozitivní bilanci 9 vítězství, šesti remíz a čtyř proher při skóre 41:27. Naposledy se obě reprezentace utkaly 29. března 2016 v rámci přípravného utkání ve Stockholmu, kde utkání skončilo remízou 1:1 po gólech Marcuse Berga a Matěje Vydry. Nelze vybírat a říct, že někdo z těch soupeřů je slabý, říká před losem baráže Jaroslav Šilhavý.Video : Sport.cz, FAČR Švédové v kvalifikaci poslední dva duely prohráli a skončili ve skupině B druzí za Španělskem. V zápase proti České republice budou postrádat čtyřicetiletého hvězdného útočníka Zlatana Ibrahimovice, který si odpyká trest za žluté karty. „Střední cesta! Všichni jsme rádi, že nás nenalosovali do céčka k Itálii a Portugalsku, což jsou extrémně silní soupeři. Všichni tři v našem pavouku jsou sice těžcí, ale pokud tam chceme hrát, měli bychom přes ně přejít,“ hodnotí los zkušený brankář Tomáš Vaclík. „Hrozně důležité bude, aby všichni naši hráči byli na březen zdraví, rozehraní a ve formě. Pokud se dokážeme přiblížit výkonům ze začátku kvalifikace a na EURO, tak věřím, že máme šanci,“ dodává Vaclík. Foto: Pavel Dosadil, Sport.cz Zlatan byl pro Švédy hlavním tahákem na poslední duel s Čechy.Foto : Pavel Dosadil, Sport.cz Los rozdělil účastníky play off do tří skupin, v nichž na sebe v semifinále narazí vždy nasazený a nenasazený tým. Vítězové se následně utkají ve finále. Na světový šampionát se tak z dvanácti mužstev dostanou jen tři. Jeden z gigantů skončí Dva zřejmě nejsilnější nasazené týmy – Itálie a Portugalsko – byly vylosovány do společného „pavouku C“, což znamená, že jeden z gigantů na reprezentační úrovni se na závěrečný turnaj nepodívá. Semifinále se budou hrát ve čtvrtek 24. března 2022 na hřištích nasazených týmů. Česko tak nastoupí ve Švédsku. O dějištích finálových duelů, které budou na programu v úterý 29. března, rozhodl los. Hraje se pouze na jeden zápas, nikoliv obvyklým pohárovým způsobem doma/venku. Národní tým odehrál ve své historii se Švédskem 19 utkání (9 výher, 6 remíz a 4 prohry) při skóre 41:27 🇨🇿🇸🇪 ℹ️ Naposledy jsme se se Švédskem utkali v roce 2016 v rámci přípravného utkání ve Stockholmu, kde utkání skončilo remízou 1:1 po gólech Marcuse Berga a Matěje Vydry. pic.twitter.com/LjdHltnGTo — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 26, 2021 Česká reprezentace hrála v samostatné historii na mistrovství světa pouze v roce 2006. Alespoň do baráže postoupila poprvé po šestnácti letech. Šampionát bude příští rok v listopadu a prosinci hostit Katar. Evropa na vrcholný turnaj vyšle třináct zástupců – deset vítězů kvalifikačních skupin a právě tři týmy z březnového play off. Trenéři mají smlouvu do června Vedení FAČR v čele s předsedou Petrem Fouskem se tento týden ještě před losem sešlo s trenéry reprezentace, aby prodiskutovali vystoupení národního týmu v končícím roce. Všichni se nyní plně koncentrují na březnové play off. Čeští fotbalisté nebudou v baráži nasazeni. Můžou narazit na Itálii, Wales nebo Skotsko.Video : Sport.cz, FAČR „Podrobné vyhodnocení působení reprezentace v kvalifikaci o postup na mistrovství světa bude na programu výkonného výboru,“ avizuje Petr Fousek, předseda FAČR. Smlouvy trenérů reprezentace pokrývají březnovou baráž a červnové zápasy v Lize národů, v případě postupu na světový šampionát se automaticky prodlouží až do konce konání mistrovství světa, které v listopadu a prosinci 2022 uspořádá Katar. Los play off o MS: Semifinále: Skotsko - Ukrajina Wales - Rakousko Rusko - Polsko Švédsko - ČR Itálie - Severní Makedonie Portugalsko - Turecko Finále: Wales/Rakousko - Skotsko/Ukrajina Rusko/Polsko - Švédsko/ČR Portugalsko/Turecko - Itálie/Severní Makedonie

