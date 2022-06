Ukrajinská liga se po začátku války zastavila. Reprezentanti na boj o mistrovství světa trénovali ve Slovinsku a sehráli tři přípravné zápasy proti týmům Mönchengladbachu, Empoli a Rijeky. Hostující hráči proto před utkáním nastoupili zabalení do národní vlajky a ukrajinská hymna měla bouřlivý ohlas i u skotských fanoušků.

Ukrajinu nyní čeká zápas s Walesem a jeho vítěz si v Kataru zahraje ve skupině s Anglií, USA a Íránem. "Musíme ho vyhrát, jinak to všechno přijde vniveč. V neděli musíme všichni podat životní výkon," řekl stanici Sky Sports záložník Oleksandr Zinčenko.

"Necítím vůbec nic. Všechny emoce jsem nechal na trávníku. Nevyhráli jsme však pro sebe, ale pro naši vlast. Pro všechny, kteří doma bojují do poslední kapky krve," přidal trenér Oleksandr Petrakov, jehož tým po 12 zápasech ukončil skotskou domácí neporazitelnost.

Vítězství ocenil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Díky, chlapi! Dvě hodiny štěstí, na to už nejsme zvyklí," citovala ho agentura Reuters. "Udělali jste radost našim vojákům i celé zemi. Všichni bojujeme, každý na své frontě," dodal.

Skotsko naopak prodloužilo čekání na účast na mistrovství světa, kde se naposledy představilo v roce 1998. "Zklamali jsme. Bolí to a víme, že přijde kritika. Jediné co ještě můžu říct je, že se omlouváme fanouškům," řekl skotský kapitán Andy Robertson.

"Je to velké zklamání, ale buďme upřímní: Vyhrál lepší tým," přidal skotský trenér Steve Clarke. "Teď musíme trpět společně a bude trvat dva dny, než to přejde. Když prohrajete tak důležitý zápas, vždycky to bolí," dodal.