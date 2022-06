Už je rozhodnuto!? FIFA má vyloučit jednoho z účastníků fotbalového MS

Právník Eduardo Carlezzo zastupující chilský fotbal dříve naléhal na FIFA, aby vyšetřování urychlila a uvalila na Ekvádor co nejpřísnější trest.

Chilané skončili v jihoamerické kvalifikaci až na sedmém místě a na šampionát se neprobojovali, zatímco čtvrtý Ekvádor ano. Pokud by se kontumovaly všechny zápas, v nichž Castillo nastoupil, ztratil by čtrnáct bodů a přišel by o mistrovství světa.