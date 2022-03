Z Pudilova doprovodu reprezentantem. Fotka z dětství hnala Krejčího až do nároďáku

Motivace a sny mohou být různé. Pokud jde o fotbal, u malých začínajících kluků se většinou neliší. Dostat se do největšího klubu poblíž bydliště, zahrát si třeba ligu, dostat se případně do reprezentace. Ladislav Krejčí mladší si své sny plní. Rodák z Rosic u Brna se přes Zbrojovku dostal do Sparty a nyní se hlásil jako nováček na srazu národního týmu před baráží o postup na mistrovství světa.

Foto: instagram Ladislava Krejčího Ladislav Krejčí jako doprovod Daniela Pudila před mezistátním zápasem s Polskem (2:0) v říjnu 2009 na Spartě.Foto : instagram Ladislava Krejčího

Článek Opatroval vyvěšenou fotku jako svatý obrázek. A často se na ni díval. Archivní poklad kluka z Rosic motivoval, jasná věc. Poznáte jednoho z nováčků v nominaci? 👀 Určitě to pro vás nebude nic těžkého 😎 pic.twitter.com/DFpJt8KrND — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 15, 2022 Píše se říjen 2009, národní tým na Spartě v dešti nastupuje ke kvalifikačnímu zápasu s Polskem (2:0). Soustředěný Daniel Pudil drží za ramena kloučka v reprezentačním dresu s nápisem Pomáháme vám růst. Ladislav Krejčí mladší vzal slogan doslova. Z doprovodu hráčů se teď stává sám reprezentantem. Devatenáctiletý Ladislav Krejčí měl před sobotním utkání doprovod v podobě o deset let mladšího brášky Davida, který už taky kope za Flintu (konkrétně za tým U9). pic.twitter.com/TsPTr8IQHn — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) May 21, 2018 „Vzpomínám si moc dobře. Fotku mám doma vyvěšenou. Se Zbrojovkou jsme tehdy vyhráli nějaký turnaj, takže doprovod byl za odměnu. Jsem moc rád, že to zažiju i v opačné roli," usmívá se 22letý sparťan. Čas nezastavíš, důrazný záložník či obránce se stává sám vzorem. Pokud jde o hráčský doprovod, ještě ve Zbrojovce mu stihl při nástupu na hřiště udělat společnost o deset let mladší bratr David. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fotbalisté Sparty Praha Martin Vitík a Ladislav Krejčí mladší oslavují gól na 3:0 během utkání v Mladé Boleslavi.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Když byl starší Krejčí minulé úterý do reprezentace povolán, slavil mladší sourozenec právě 13. narozeniny... „Vyšlo to parádně, měli jsme ve Spartě volno, takže jsem byl doma. Jsem rád, že jsme mohli s rodinou a nejbližšími oslavit všechno dohromady," líčí Krejčí šťastnou shodu okolností. MS 2022 Jsi v repre, zvěstoval mentor Rosický. Krejčí daroval nominaci mladšímu bráchovi k narozeninám

Reklama