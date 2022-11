Bale znovu hrdinou, eso z Ameriky na USA platilo

Jen jednou zatím červený drak roztáhl svá křídla na světovém šampionátu. V roce 1958 ve Švédsku hned došli fotbalisté Walesu až do čtvrtfinále. Při repríze po 64 letech by je v Kataru stejný úspěch nadchl. „Po tomhle jsme toužili tak dlouhou dobu. Bez ohledu na to, co se stane, pokud dáme do hry sto procent, Wales nás za to bude milovat,“ měl ještě před úvodním výkopem jasno kapitán Gareth Bale.

Foto: Hannah Mckay, Reuters Kapitán Gareth Bale je znovu hrdinou Walesu!Foto : Hannah Mckay, Reuters

Na kapitánova slova došlo. Draci spoléhali, že čerstvý šampion s Los Angeles své zkušenosti z Ameriky proti USA uplatní. A stalo se. Přestože od zářijového zápasu Walesu v Lize národů odehrál Bale v MLS celkem pouhých 30 minut, naplnil svůj slib, že je stoprocentně připraven na MS v Kataru. Znovu je hrdinou, proti Spojeným státům došel pro penaltu a sám z ní v 82. minutě vyrovnal na konečných 1:1. „Je to úžasný pocit, osobně se podílet na výsledku, ale mnohem raději bychom měli tři body," hodnotí Bale. Všechny tři zápasy před 64 lety Velšané ve skupině remizovali, teď na ně navazují. Přitom po poločase prohrávali, byli horším týmem. Po přestávce však povstali. „Podali jsme skvělý týmový výkon, zvláště ve druhém poločase, kdy jsme ukázali skutečnou odvahu a odhodlání vrátit se do hry. Jsme na to hrdí. Máme na čem stavět a na čem pracovat," cení si kapitán. Zlatou ruku měl trenér Rob Page, který o přestávce místo Jamese poslal do útoku Moora. Náhradník mužstvo výrazně pozvedl. „V poločase jsme udělali několik taktických změn. Ne že by Dan James udělal něco špatně, jen jsme potřebovali trochu jiný způsob hry. Opět fantastické rozhodnutí od manažera, ukazuje, že je třída. A chvála klukům za to, že sáhli hluboko na dno sil a ukázali náš charakter," jásá Bale.