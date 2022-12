Parta trenéra Hansiho Flicka dělala, co mohla, aby se Německo nepropadlo do fotbalové deprese. První poločas měla až na dvě varování v závěru docela pod kontrolou, ale dala jen jeden gól a Kostaričané ve druhé půli ožili. Začaly bláznivé otočky, první předvedli Středoameričané, jejich euforii ale favorit nakonec především díky dvěma trefám střídajícího Kaie Havertze zase utlumil. Němci nastřelili i třikrát tyč.

Jenže výhra o dvě branky pro ně byla nakonec málo a fotbalová mocnost už hlásá, že jde o blamáž. Web deníku Bild píše o tom, jak je tohle vyřazení trapné a že v minulosti platila německá reprezentace za turnajové mužstvo, nyní však vypadá jako trpaslík. „Je to neskutečně hořké," přiznal do televizních kamer německý útočník Thomas Müller.

„Bohužel jsme potřebovali, aby Španělé vyhráli nebo alespoň remizovali, což se nestalo. Nevím, bylo to divné. Ale my jsme hráli až do konce," poznamenal Müller, který zároveň silně naznačil konec reprezentační kariéry. Třesk v týmu může být i větší.