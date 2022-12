Brazílie - Korea 4:1 Brazílie předvedla fotbalový koncert, Korea se rozloučila čestným gólem

Minuta Min. Tým Hráč Akce 7. Vinícius Júnior 1 : 0 13. Neymar 2 : 0 29. Richarlison 3 : 0 36. Paquetá 4 : 0 76. Pak 4 : 1 Záznam online reportáže

Fotbalisté Brazílie proměnili osmifinálový duel na MS v Kataru s Jižní Koreou ve fotbalový karneval a o svém postupu do čtvrtfinále rozhodli již v prvním poločase čtyřmi góly. Favorizovaní "Kanárci" šli do zápasu bez několika zraněných hráčů a s improvizovanou obrannou řadou, do základní sestavy se ale vrátil hvězdný Neymar, který už ve 13. minutě zvyšoval z penalty na 2:0.

Úvodní dvě branky Brazilců v osmifinále MS s KoreouVideo : Česká televize

Článek Fotogalerie +8 Fotogalerie +8 Pětinásobní mistři světa Brazilci vstřelili všechny góly už v úvodních 36 minutách. Postupně se trefili Vinícius Júnior, z penalty navrátilec Neymar, který kvůli zranění kotníku vynechal poslední dva zápasy, Richarlison a Lucas Paquetá. Čtvrt hodiny před koncem zmírnil korejský debakl střídající Pak Sung-ho. Asijský tým při třetí účasti v osmifinále MS podruhé vypadl. Brazilci na závěr skupiny v roli jistého postupujícího podlehli Kamerunu 0:1, ale na stadionu 974 dnes od začátku dominovali. V sedmé minutě otevřel skóre nepokrytý Vinícius po Raphinhově přihrávce. Za šest minut se dočkal první branky na probíhajícím turnaji i Neymar z pokutového kopu. Před ním Čong U-jong I při odkopu zasáhl Richarlisona. Útočník Paris St. Germain dal 76. gól v národním týmu a jediný zásah mu chybí k dorovnání nejlepšího brazilského střelce legendárního Pelého, jenž je nyní hospitalizován kvůli boji s rakovinou. Foto: Carl Recine, Reuters Neymar slaví gól do sítě KorejeFoto : Carl Recine, Reuters Snížit mohl Hwang Hi-čchan, ale brankář Alisson jeho ránu vytáhnul nad břevno. Ve 29. minutě povedenou týmovou akci zakončil Richarlison a připsal si třetí gól na katarském šampionátu. Při oslavě si s hráči u lavičky zatančil i trenér Tite. Chladnokrevní Brazilci naivního soupeři jasně přehrávali a za sedm minut skóroval Paquetá po Viníciusově přihrávce. Před pauzou ještě Paquetá a Richarlison neproměnili další velké šance. "Kanárci" teprve podruhé v utkání mistrovství světa vstřelili v úvodní půli čtyři branky. V roce 1954 se jim to povedlo ve skupině proti Mexiku (5:0). Krátce po změně stran mohli Korejci snížit, ale kapitán a největší hvězda Son Hung-min nepřekonala Alissona. Jeho protějšek Kim Sung-kju poté zneškodnil dvě Raphinhovy střely. Brazilci ve druhé půli hodně ubrali, přenechali iniciativu outsiderovi a v 76. minutě inkasovali. K odraženému míči se dostal Pak Sung-ho a zpoza šestnáctky ho krásně napálil do sítě. Krátce nato brankář Alisson v 81. minutě přepustil místo náhradníkovi Wevertonovi. Jihoameričané tak nepřekonali triumf 5:1 nad Koreou z červnové přípravy, soupeře však porazili v sedmém z osmi duelů. Brazilští hráči po zápase na dálku pozdravili Pelého u transparentu s jeho podobiznou. Mistrovství světa ve fotbale - osmifinále Brazílie - Korea 4:1 (4:0) Branky: 7. Vinícius Júnior, 13. Neymar z pen., 29. Richarlison, 36. Lucas Paquetá - 76. Pak Sung-ho. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Čong U-jong I (Korea). Diváci: 43 847. Brazílie: Alisson (81. Weverton) - Militao (63. Daniel Alves), Marquinhos, Thiago Silva, Danilo (72. Bremer) - Casemiro, Lucas Paquetá - Raphinha, Neymar (80. Rodrygo), Vinícius Júnior (72. Martinelli) - Richarlison. Trenér: Tite. Korea: Kim Sung-kju - Kim Mun-hwan, Kim Min-če, Kim Jong-kwon, Kim Čin-su (46. Hong-čchol) - Hwang In-pom (65. Pak Sung-ho), Čong U-jong I (46. Son Čon-ho) - Hwang Hi-čchan, I Če-song (74. I Kang-in), Son Hung-min - Čo Ku-song (80. Hwang I-čo). Trenér: Bento. MS ve fotbale MS fotbal 2022 v Kataru: Výsledky skupinových zápasů a program vyřazovací fáze turnaje