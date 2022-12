O branky Deschampsova výběru se postarali Theo Hernández a střídající Randal Kolo Muani, jenž skóroval svým prvním dotykem v okamžiku, kdy byl na hřišti jen pár desítek sekund. Mohlo by se tak na první pohled zdát, že se Maročanům podařilo uhlídat hvězdného Kyliana Mbappého, ale opak byl pravdou. 23letý forvard se totiž pod druhý gól utkání podepsal fenomenálním slalomem „na pětníku" mezi čtveřicí bránících hráčů soupeře a jeho sraženou střelu usměrnil do sítě právě dobře postavený Muani. „Před druhou trefou Francie vypadal Mbappé, jako by tančil na parketu někde v klubu," glosoval s nadsázkou bývalý anglický obránce Rio Ferdinand pro BBC One.