Emoce na argentinské lavičce! Asistent měl na krajíčku, hlavní kouč jej za to pokáral

Pořádně to s ním zamávalo. Když největší hvězda výběru Argentiny, Lionel Messi, otevřela skóre v klíčovém duelu skupiny C proti Mexiku, bez přehánění skoro celá země propukla v jásot. A Pablo Aimar, asistent trenéra Lionela Scaloniho, se neudržel. Bývalý skvělý středopolař, jehož sám Messi na počátku kariéry označil za svůj velký vzor, měl podle televizních záběrů doslova na krajíčku. „Musíte být trošku přiměření, pořád je to jen fotbal,“ nechápal plně reakci svého kolegy Scaloni.

Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters Lionel Messi si staví míč. Foto : Kai Pfaffenbach, Reuters

Článek Ten si ale během inkriminovaného okamžiku značně dojatého člena trenérského týmu nevšiml, informace se k němu dostala až po zápase. „Můj bratr mi napsal zprávu, že (Aimar) brečel. Myslím, že je potřeba být zdrženlivější, i pro hráče je pak složité se koncentrovat, když si něčeho podobného všimnou. Naším cílem by přitom mělo být, aby se soustředili jen na hru," přisadil si dále hlavní trenér argentinské reprezentace. Scaloni se snažil po zápase vítězné pocity spíše krotit, protože jeho tým čeká ve středu důležité postupové střetnutí proti Polsku. I tak mu ale po odčinění překvapivé prohry se Saúdskou Arábií na úvod šampionátu pomyslný kámen ze srdce alespoň částečně spadl. „Samozřejmě se nám všem ulevilo, naše radost bude ale trvat jen krátce. Je to těžké, ale lidé musí pochopit, že ať už se na hřišti stane cokoliv, život půjde zase dál," dodal odměřeně Scaloni. Jeho názor je vcelku pochopitelný, situace ve skupině C je totiž značně zamotaná. V závěrečných zápasech skupiny, které se odehrají ve středu večer, totiž mohou o postup zabojovat všichni čtyři z jejích účastníků. I sebemenší výpadek koncentrace tak může mít krutou dohru.