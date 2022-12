"Stále chci trénovat. Rád bych zase působil v nějakém klubu, kde bych mohl lépe a do většího detailu uplatnit své trenérské myšlenky," uvedl Enrique v rozhovoru na streamovací platformě Twitch.

Enrique působil na lavičce "La Roja" od července 2018 do března 2019, kdy dočasně odstoupil kvůli úmrtí dcery. O půl roku později se k týmu vrátil a loni dovedl Španěly do semifinále Eura a finále Ligy národů. Po Euru mu svaz nabídl novou smlouvu, někdejší vynikající záložník Realu Madrid, Barcelony i národního týmu ale nechtěl s podpisem spěchat.

"Chtěl jsem počkat až po mistrovství světa. Dávalo mi to větší smysl než prodloužit smlouvu rok před dalším velkým turnajem, po kterém by se v případě neúspěchu stejně znovu diskutovala budoucnost trenérského týmu. Takhle mi po turnaji v Kataru prostě oznámili, že mi smlouvu neprodlouží a nebylo nutné cokoliv řešit," vysvětlil Enrique.

Na probíhajícím MS jeden z favoritů stejně jako před čtyřmi roky v Rusku zklamal. V Kataru porazil pouze Kostariku a v osmifinále překvapivě vypadl po penaltovém rozstřelu s Marokem. Do nového kvalifikačního cyklu už povede španělský výběr dosavadní trenér reprezentace do 21 let Luis de la Fuente.