Enrique po blamáži s Marokem skončil. Španělsko už má nového trenéra

Trenér Luis Enrique skončil u španělských fotbalistů po překvapivém vyřazení v osmifinále mistrovství světa s Marokem. Dnes to na webu oznámilo vedení svazu, které zároveň jmenovalo jeho nástupce. Tým převzal dosavadní trenér reprezentace do 21 let Luis de la Fuente.

Článek "Chceme poděkovat Luisi Enriquemu a celému trenérskému štábu za maximální úsilí, které v posledních letech věnovali španělské reprezentaci. Tým pod jejich vedením udělal pokrok, na kterém můžeme stavět i v dalších letech," uvedli představitelé svazu. Dvaapadesátiletý Enrique působil na lavičce "La Roja" od července 2018 do března 2019, kdy dočasně odstoupil kvůli úmrtí dcery. O půl roku později se k týmu vrátil a loni dovedl Španěly do semifinále Eura a finále Ligy národů. V Kataru ale jeden z favoritů turnaje stejně jako před čtyřmi lety v Rusku zklamal. Španělé ze čtyř utkání porazili pouze Kostariku a potřetí za sebou neprošli do čtvrtfinále. Už na závěr skupiny Enriqueho svěřenci překvapivě nestačili na Japonsko a v úterním osmifinále je vyřadilo po penaltovém rozstřelu Maroko. Někdejší vynikající záložník Realu Madrid, Barcelony i národního týmu převzal ihned po utkání za vypadnutí plnou odpovědnost. Svaz ocenil Enriqueho i za zapojení mladých hráčů, kteří postupně nahrazují členy úspěšné generace mistrů Evropy (2008, 2012) a světa (2010). Právě s talentovaným jádrem týmu kolem záložníků Pedriho, Gaviho nebo Daniho Olma už spolupracoval u mládežnických reprezentací nový kouč De la Fuente. Jednašedesátiletý bývalý trenér Bilbaa nebo Alavésu vedl mezi lety 2013 a 2018 španělskou devatenáctku a od roku 2018 až dosud jednadvacítku. S oběma výběry se stal mistrem Evropy. Kromě toho získal loni stříbrné medaile na olympiádě v Tokiu. De la Fuente si odbyde soutěžní debut u "áčka" v březnu v kvalifikaci na Euro 2024 proti Norsku.