„Vrátili jsme se k tomu, co se stalo na mistrovství světa v Rusku. Neexistuje žádné vysvětlení. Stále jsme v Moskvě," píše web deníku Marca. „Po Rusku přišel Enrique a španělský fotbal se nikam neposunul, je pod stejnou dekou a po prvním zápase kdo s koho jede domů," pokračuje.

„Španělsko opouští Katar s jediným vítězstvím na svém kontě. Úvodní triumf 7:0 nad Kostarikou v nás vzbuzoval jakousi víru, že jsme králové. Po Maroku to ale vypadá, že jsme jenom žebráci," zvolil ostrý tón list AS.

Značná část kritiky španělských novinářů míří na hlavu kouče Enriqueho. To on je podle nich viníkem tápajícího nároďáku, měl by převzít odpovědnost a ve funkci skončit. „Po dvou dobrých vystoupeních na EURO a v Lize národů přišel na mistrovství světa velký útlum. Enrique vytvořil tento tým a dal mu svůj styl, ale výsledek se nedostavil a pocit selhání je zcela evidentní," uvedla Marca.