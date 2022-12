Pětinásobní mistři světa by postupem do čtvrtfinále zopakovali výkon z minulého šampionátu v Rusku. Na titul čekají 20 let od turnaje v Japonsku a Koreji, na kterém zazářila i domácí reprezentace. Korea obsadila čtvrté místo, což byl jediný postup jakéhokoliv asijského celku do semifinále.