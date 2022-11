FOTBAL ONLINE: CR7 útočí na rekord! Velké turnaje umí, ale v pohodě být nemůže, tvrdí expert

Hvězdný Cristiano Ronaldo a jeho Portugalsko vstupují do hry na mistrovství světa v Kataru. Ve čtvrtečním podvečerním duelu bude jejich soupeřem Ghana a fanoušci se nemohou dočkat, jak si CR7 povede. Portugalský kapitán se může stát prvním hráčem, který skóruje na pěti různých šampionátech. Ustojí tlak, který vyvrcholil předčasným koncem v Manchesteru United a dovede Portugalsko k úspěchu? „Přál bych mu, aby všechno Ronaldo dostal z hlavy, ale to, co se dělo, z mysli vymazat nemůže," hodnotí v pořadu Přímák EXTRA na Sport.cz rozpoložení Portugalce trenér Karel Jarolím. Zápas začíná v 17:00 a v podrobné online reportáži jej můžete sledovat na Sport.cz.

Foto: Carl Recine, Reuters Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo vzbudil svým otevřeným rozhovorem poprask.Foto : Carl Recine, Reuters

Článek Skupina, ve které se střetnou týmy ze čtyř různých kontinentů, poutá pozornost hlavně díky Ronaldovi. Pětinásobný držitel Zlatého míče způsobil kontroverzi obsáhlým rozhovorem pro TalkTV, v němž mimo jiné zkritizoval trenéra Manchesteru United Erika ten Haga. S klubem se v úterý dohodl na ukončení smlouvy, do svého pátého šampionátu tak vstoupil jako volný hráč. "Atmosféra v týmu je výborná, plně se soustředíme. Cítím se skvěle, navíc tenhle portugalský výběr má velký potenciál. Rozhodně můžeme celé mistrovství světa vyhrát," řekl Ronaldo v rozhovoru pro Sky Sports. Vše mělo vypadat tak, že je v naprosté pohodě. Jak bude ale vypadat realita? "Když jsou tito hráči v pohodě, určitě jsou přínosem. Když je situace opačná, může to být naopak problém," uvedl pro Sport.cz Karel Jarolím. Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo na tréninku Portugalska na mistrovství světaVideo : Robert Neumann, Právo Se 117 góly nejlepší střelec reprezentačních zápasů má v sedmatřiceti letech možná poslední šanci, aby k titulu mistra Evropy z roku 2016 přidal i ten světový. Nejlépe byl zatím čtvrtý v roce 2006, jediný bronz získali Portugalci v roce 1966. Portugalsko vede už od roku 2014 kouč Fernando Santos, naopak Otto Addo je u ghanské reprezentace jako hlavní trenér teprve od února. Tým přezdívaný Černé hvězdy na začátku roku propadl na africkém Poháru národů a po vyřazení ve skupině byl odvolán srbský kouč Milovan Rajevac. Oddo následně dovedl Ghanu po osmi letech na MS. "Máme dobrý tým, do kterého přibylo několik nových hráčů. Věříme, že ve skupině můžeme porazit každého. Chceme se dostat do play off," řekl Addo agentuře DPA. Rodák z Hamburku může počítat i s útočníkem Bilbaa Iňakim Williamsem nebo obráncem Brightonu Tariqem Lampteyem, kteří v mládežnických kategoriích reprezentovali jinou zemi a za Ghanu debutovali teprve v září. Mistrovství světa ve fotbale v Kataru: Skupina H: Portugalsko - Ghana 0:0 v 1. poločasu