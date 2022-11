FOTBAL ONLINE: Divoká přestřelka pokračuje, Ghana znovu vede!

Fotbalisté Portugalska si v pondělí na mistrovství světa v Kataru mohou už po druhém kole zajistit postup do vyřazovací fáze. Pokud navážou na úvodní vítězství nad Ghanou a porazí také Uruguay, s předstihem projdou do play off. Nejprve však v druhém utkání skupiny H hrají Korea s Ghanou. Oba týmy nutně potřebují zvítězit. Hraje se od 14:00, online reportáž s audiokomentářem můžete sledovat na Sport.cz. Přímý přenos vysílá ČT sport.

Foto: Kim Hong-ji, Reuters Ghana bojovala na světovém šampionátu s Jižní KoreouFoto : Kim Hong-ji, Reuters