"Enner má velké srdce a chce být v každé bitvě za národní tým. Je to mimořádný hráč. Pokud nebude moci hrát od začátku, zasáhne aspoň v průběhu," řekl trenér Ekvádorců Gustavo Alfaro. "V předchozích zápasech jsme udělali vše, co jsme měli. Věřím, že zítra budeme mít dostatek štěstí a postoupíme, protože si to zasloužíme," dodal argentinský kouč.