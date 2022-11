FOTBAL ONLINE: Rozhodnuto! Portugalci už o postup nepřijdou

Fotbalisté Portugalska si na mistrovství světa v Kataru mohou už po druhém kole zajistit postup do vyřazovací fáze. Pokud navážou na úvodní vítězství nad Ghanou a porazí také Uruguay, s předstihem projdou ze skupiny H do play off. Zápas, který začíná ve 20 hodin (vysílá ČT sport), můžete sledovat v podrobné online reportáži s audiokomentářem na Sport.cz.

Foto: Lee Smith, Reuters Portugalci Cristiano Ronaldo (vlevo) a Bruno Fernandes slaví gól do sítě Uruguaye. Foto : Lee Smith, Reuters