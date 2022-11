Portugalci i Brazilci jsou v osmifinále. Ghana zvládla přestřelku, Srbsko prohospodařilo náskok

Portugalci ve čtvrtek v úvodním duelu potvrdili roli favorita, na výhru 3:2 nad Ghanou se ale nadřeli. Skóre po bezbrankovém poločase otevřel z penalty kapitán Cristiano Ronaldo, který se jako první v historii gólově prosadil na pěti různých světových šampionátech. Uruguay na úvod remizovala s Koreou bez gólů poté, co jí dvakrát zkazila radost branková konstrukce.

Brazílie vstoupila do turnaje čtvrteční výhrou 2:0 nad Srbskem. Kvůli poraněným vazům v kotníku ale přišla minimálně do konce skupinové fáze o kanonýra Neymara. Švýcaři načali šampionát vítězstvím 1:0 nad Kamerunem.

Fotbalisté Ghany vstoupili do zápasu s Jižní Koreou výborně. V prvním poločase se prosadili Salisu s Kudusem a africký tým šel do vedení 2:0. Korea však zápas nezabalila. Čo Ku-song nejdříve v 58. minutě snížil na jednobrankový rozdíl, aby o tři minuty později svou druhou brankou srovnal skóre.

Otřesení Ghaňané se ze šoku vzpamatovávali pouhých sedm minut, když jim vedení vrátil svým druhým gólem Kudus. Korea už reagovat nedokázala, po úvodní remíze s Uruguayí (0:0) si tak do tabulky skupiny H nepřipsala žádný další bod. Ghana výhrou napravila úvodní porážku s Portugalskem (2:3) a zůstává tak ve hře o postup.

Až ve 27. minutě se v gólové šanci po centru objevil Vinícius Júnior, jeho střelu z voleje ale zlikvidoval gólman Yann Sommer. Optickou převahu Brazilci ve zbytku poločasu nezužitkovali a do šaten se šlo za stavu 0:0.

Portugalci si s předstihem zajistili play off

Portugalci vstupovali do utkání s Uruguayí se třemi body a věděli, že vítězství je posune do osmifinále. První poločas nabídl pohledný fotbal, největší šanci měli Jihoameričané. Portugalský gólman Diogo Costa ale gólovku Rodriga Bentancura zlikvidoval.

Byli to Portugalci, kteří jako první udeřili. Po změně stran se v 54. minutě k centru dostal Bruno Fernandes a míč z jeho kopačky zapadl až za uruguayského brankáře. Zprvu to vypadalo, že balón do sítě tečoval Cristiano Ronaldo, podle oficiálního zápisu byla ale trefa nakonec připsána Fernandesovi.