Boatengovi, kteří si na obou MS dokonce zahráli proti sobě, měli společného otce z Ghany a každý jinou matku. Bratři Williamsovi mají oba rodiče společné: narodili se už ve Španělsku ghanským uprchlíkům, kteří odešli do Evropy za lepším životem.

Rodina se usadila v Baskicku a oba bratři prošli akademií tamního elitního klubu Athletic Bilbao, kde nyní společně hrají. Na reprezentační úrovni z nich ale budou soupeři. Nyní osmadvacetiletý Iňaki se po jediném startu za Španělsko v roce 2016 letos rozhodl hrát za zemi svých rodičů, o osm let mladší Nico se po zářijovém debutu trochu překvapivě vešel do nominace španělského kouče Luise Eriqueho pro MS v Kataru.

Španělsko a Ghana byly nalosovány do různých skupin, takže k atraktivnímu bratrskému souboji bude moci dojít nejdříve ve čtvrtfinále. "Snad to tak dopadne. A Ghana vyhraje," řekl Iňaki. "To se teprve uvidí. Ale rozhodně si po utkání vyměníme dresy," dodal k případnému vzájemnému duelu Nico Williams.