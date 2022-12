„Maroko může být velmi hrdé na to, co dokázalo. Na úsilí, které vynaložilo nejen v semifinále s Francií, ale v celém turnaji. Chyběl jen kousek a hrálo by finále," uvedl pro britský server BBC bývalý anglický kanonýr Alan Shearer. „Hráči Maroka se jistě vrátí domů jako hrdinové. Je neskutečné, co v Kataru dokázali," doplnil někdejší stoper anglické reprezentace Rio Ferdinand.